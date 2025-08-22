Армения потеряла значительную часть территории и собственный суверенитет после подписания мирной декларации в Вашингтоне, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, армянский премьер Никол Пашинян пожертвовал всем, за что боролись многие поколения армян.

В число государственных праздников Армении можно внести и День Зависимости — 8 августа. В этот день армянский премьер добровольно сдал все, за что долгое время боролись многие поколения армян. Ереван ничего не получил взамен ни от Баку, ни от Вашингтона, а Зангезурский коридор (дорога, которая должна соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении. — NEWS.ru) так и вовсе передал на 99 лет в аренду американцам, — отметил Журавлев.

Депутат привел в пример Панамский канал. По его словам, став его арендатором, США потом несколько десятилетий фактически контролировали страну. Он уверен, что то же самое грозит теперь и Армении.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Согласно документу, Армения предоставит США на 99 лет эксклюзивные права на развитие Зангезурского коридора.