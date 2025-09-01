День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 14:28

Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС

Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед решением о выходе из ЕАЭС

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: kremlin.ru/ Кристина Кормилицына/ МИА «Россия сегодня»

Решение Армении о выходе из Евразийского экономического союза для получения членства в Евросоюзе должно приниматься только армянским народом, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит «Интерфакс», также нужно взвесить всевозможные факторы.

Недавно [премьер Армении] Никол Пашинян сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то, я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, — отметил Оверчук.

Ранее Пашинян заявил, что Армения может выйти из состава ЕАЭС в связи с невозможностью одновременного членства в Европейском союзе. Он сказал, что данный выбор будет зависеть от мнения армянского народа, текущей ситуации в переговорных процессах, анализа сложившейся обстановки, а также доступных возможностей и альтернатив.

До этого первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий отмечал, что Пашинян своим решением пропустить заседание ЕАЭС подал сигнал зарубежным кураторам. По его мнению, так политик пытается показать, что он остается на стороне Запада.

Армения
ЕАЭС
Алексей Оверчук
Евросоюз
