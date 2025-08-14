Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 21:34

В Госдуме объяснили отказ Пашиняна от участия в заседании ЕАЭС

Водолацкий: пропуском заседания ЕАЭС Пашинян подал сигнал западным кураторам

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим решением пропустить заседание межправительственного совета стран-участниц ЕАЭС подал сигнал зарубежным кураторам, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий. По его мнению, так политик пытается показать, что он остается на стороне Запада, но будет использовать объединение, пока от этого есть выгода.

Так Пашинян определяет свои интересы, которые расходятся с интересами граждан Армении. Его неприезд в Киргизию — это способ показать западным кураторам, которых очень много сегодня в Ереване, что он все еще будет использовать ЕАЭС для выгоды, но сам уже больше на стороне Запада. Так строится вся его политика по отношению к государству и собственному народу, — объяснил депутат.

Он добавил, что Пашинян давно уже придерживается прозападного курса. Однако он не спросил граждан Армении, хотят ли они этого для своей страны.

Он постоянно меняет свои позиции. Он не едет в Киргизию, хотя ЕАЭС играет важную роль в экономике Армении. Если посмотреть на данные за 2020–2023 годы, то видно, что благодаря участию в ЕАЭС ВВП Армении вырос больше, чем у других стран-участниц, — обратил внимание Водолацкий.

Ранее стало известно, что Пашинян пропустит заседание межправсовета стран ЕАЭС в Киргизии, которое пройдет 15 августа. Причиной для этого в его пресс-службе назвали краткосрочный отпуск политика.

Никол Пашинян
Армения
ЕАЭС
Виктор Водолацкий
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
