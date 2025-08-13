Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:40

В администрации Пашиняна назвали причину пропуска им заседания ЕАЭС

Пресс-секретарь Багдасарян: Пашинян не будет участвовать в заседании ЕАЭС

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в заседании межправительственного совета стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян порталу Radar.am. По ее словам, в это время политик будет находиться в отпуске.

Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске, — подчеркнула Багдасарян.

Однако Армения все равно будет представлена на намеченном заседании. От страны в переговорах будет участвовать вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что по инициативе Еревана президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках ЕАЭС.

Также стало известно о предстоящем соглашении между Индонезией и ЕАЭС о зоне свободной торговли. Документ подпишут в декабре в России. Он предусматривает снижение тарифов, но подробности соглашения не раскрываются.

ЕАЭС
Армения
Пашинян
заседания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом
Военного медика осудили за участие в СВО
Королевская семья Британии: новости, кто напал на Миддлтон
Агроном рассказал, когда лучше сажать клубнику
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.