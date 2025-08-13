В администрации Пашиняна назвали причину пропуска им заседания ЕАЭС Пресс-секретарь Багдасарян: Пашинян не будет участвовать в заседании ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в заседании межправительственного совета стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян порталу Radar.am. По ее словам, в это время политик будет находиться в отпуске.

Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске, — подчеркнула Багдасарян.

Однако Армения все равно будет представлена на намеченном заседании. От страны в переговорах будет участвовать вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что по инициативе Еревана президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках ЕАЭС.

Также стало известно о предстоящем соглашении между Индонезией и ЕАЭС о зоне свободной торговли. Документ подпишут в декабре в России. Он предусматривает снижение тарифов, но подробности соглашения не раскрываются.