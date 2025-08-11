В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что звонок состоялся по инициативе Еревана. Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, — сказано в публикации.

Также сообщалось, что Пашинян проинформировал Путина о результатах встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли 8 августа в Вашингтоне. Российский лидер, в свою очередь, сообщил Пашиняну о результатах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с Трампом на Аляске. Премьер Армении выразил поддержку шагам, направленным на мирное разрешение украинского конфликта.