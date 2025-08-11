Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:46

В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна

Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что звонок состоялся по инициативе Еревана. Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, — сказано в публикации.

Также сообщалось, что Пашинян проинформировал Путина о результатах встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли 8 августа в Вашингтоне. Российский лидер, в свою очередь, сообщил Пашиняну о результатах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с Трампом на Аляске. Премьер Армении выразил поддержку шагам, направленным на мирное разрешение украинского конфликта.

Россия
Кремль
президент РФ
Владимир Путин
звонки
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.