Путин поделился планами по переговорам на Аляске с партнером России

Путин поделился планами по переговорам на Аляске с партнером России Путин поговорил с Жапаровым и обсудил предстоящую встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Киргизской Республики Садыром Жапаровым и проинформировал коллегу о результатах консультаций со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля. Также лидер РФ поделился подробностями предстоящей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

Жапаров положительно оценил активизацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также усилия по поиску дипломатического решения украинского кризиса. В рамках переговоров стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие. Особое внимание было уделено работе в рамках интеграционных объединений.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что украинские и европейские политические круги, охваченные тревогой, активно пытаются воспрепятствовать предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По наблюдениям Боуза, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испытывает крайнее раздражение из-за недавнего решения американской администрации о введении 15-процентных таможенных пошлин, воспринимая готовящийся российско-американский саммит как очередной акт предательства.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выдвинул предположение, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в срыве мирного процесса, поскольку извлекает из продолжающегося конфликта определенные выгоды. Политик также отметил, что европейские руководители вновь демонстрируют стремление создать препятствия для достижения мирных договоренностей.