10 августа 2025 в 17:08

Путин поделился планами по переговорам на Аляске с партнером России

Путин поговорил с Жапаровым и обсудил предстоящую встречу с Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Киргизской Республики Садыром Жапаровым и проинформировал коллегу о результатах консультаций со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля. Также лидер РФ поделился подробностями предстоящей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

Жапаров положительно оценил активизацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также усилия по поиску дипломатического решения украинского кризиса. В рамках переговоров стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие. Особое внимание было уделено работе в рамках интеграционных объединений.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что украинские и европейские политические круги, охваченные тревогой, активно пытаются воспрепятствовать предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По наблюдениям Боуза, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испытывает крайнее раздражение из-за недавнего решения американской администрации о введении 15-процентных таможенных пошлин, воспринимая готовящийся российско-американский саммит как очередной акт предательства.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выдвинул предположение, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в срыве мирного процесса, поскольку извлекает из продолжающегося конфликта определенные выгоды. Политик также отметил, что европейские руководители вновь демонстрируют стремление создать препятствия для достижения мирных договоренностей.

Владимир Путин
Киргизия
Садыр Жапаров
США
Дональд Трамп
