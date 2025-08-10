Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зеленского поймали на превращении конфликта на Украине в «дойную корову»

Депутат Дубинский: Зеленский срывает переговоры по Украине ради своей выгоды

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сорвать мирное урегулирование конфликта, поскольку он на нем зарабатывает, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он полагает, что европейские лидеры вновь предпринимают шаги, чтобы помешать достижению договоренностей о мире.

Он зарабатывает и военными действиями оправдывает отсутствие выборов. США должны понять: необходима перезагрузка власти на Украине через выборы, — отметил Дубинский.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что украинская сторона попытается сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его мнению, Киев попытается предпринять активные действия в ближайшие дни.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между тем отметили, что Анкара выступает за продолжение активных переговоров по украинскому урегулированию конфликта. Уточняется, что стамбульский переговорный процесс должен сохранять интенсивность, несмотря на возможные попытки его дестабилизации.

