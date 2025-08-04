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04 августа 2025 в 09:50

В Турции намекнули на заговор в переговорах по Украине

Администрация Эрдогана: переговоры по Украине должны продолжаться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турция выступает за продолжение активных переговоров по украинскому урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Собеседник добавил, что стамбульский переговорный процесс должен сохранять свою интенсивность, несмотря на возможные попытки его дестабилизации.

Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог. <...> Постоянно будут (Попытки сорвать переговоры. — NEWS.ru). Поэтому и необходимо сохранять диалог, — заявил источник.

Ранее заместитель официального представителя Госдепа США Миньон Хьюстон заявила, что Соединенные Штаты не ставят целью оперативное разрешение украинского кризиса, но поддерживают диалог между сторонами конфликта. Она отметила необходимость достижения полного и безоговорочного прекращения огня как основы для мирного урегулирования конфликта.

До этого политолог Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru высказал предположение, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время предстоящего визита в РФ может выдвинуть экономическое предложение. Речь может идти о частичном снятии санкционных ограничений в обмен на приостановку военных действий на Украине. Однако, по оценке эксперта, российская сторона вряд ли согласится на такие условия.

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