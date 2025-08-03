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03 августа 2025 в 20:08

В Госдепе раскрыли, чего на самом деле добиваются США на Украине

Postimees: США не стремятся к быстрому решению по Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вашингтон не стремится к быстрому урегулированию кризиса на Украине и приветствует переговорный процесс, сообщила в эфире эстонского телеканала Postimees заместитель спикера Госдепартамента США Миньон Хьюстон. Сторонам следует добиваться всеобъемлющего, безусловного прекращения огня, которое приведет к мирному решению, подчеркнула она.

Я скажу прямо: эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе, — отметила Хьюстон.

Заместитель спикера Госдепартамента обратила внимание, что американская сторона поддерживает согласие Киева на прекращение огня. В то же время, по ее словам, и Россия, и Украина, скорее всего, должны будут принять решения, на которые они готовы и способны пойти ради мира. Речь идет о безопасности и благополучии россиян и украинцев, добавила она.

До этого политолог Юрий Светов рассказал, что возвращение пленных российских солдат стало ключевым моментом третьего раунда мирных переговоров по Украине. Всего на Родину вернулись 1200 бойцов. В целом же, по его мнению, встреча делегаций Киева и Москвы зашла в тупик.

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