10 августа 2025 в 10:13

Киев поймали на дерзких провокациях вокруг встречи Путина и Трампа

Политолог Кошкович заявил о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинская сторона попытается сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. По его мнению, Киев попытается предпринять активные действия в ближайшие дни.

В ближайшие дни Киев попытается сделать все, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске, — отметил политолог.

Кошкович также предположил, что к попыткам помешать переговорам между Путиным и Трампом могут подключиться и западные союзники Украины. По его словам, Великобритания готова предпринять все возможные меры, чтобы воспрепятствовать проведению саммита.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев между тем отметил, что дата саммита российского и американского лидеров выпадает на Успение Богородицы по новому стилю. Путин и Трамп встретятся 15 августа.

