«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске Посол Яковенко назвал символичным выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа

Выбор Аляски местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является символичным, заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, которые передает РИА Новости, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США, — объяснил чиновник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и РФ встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к российскому государству.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. По его словам, лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира.