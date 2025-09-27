Россия испытала на себе «культуру отмены», сформированную на Западе, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. По его словам, это связано с геополитическим поражением стран в результате украинского конфликта, передает РИА Новости.

Россия познала на себе все «прелести» «культуры отмены», когда Запад попытался «отменить» русскую культуру и даже русский язык на волне русофобии, спровоцированной его геополитическим поражением на Украине, — сказал Яковенко.

По мнению заместителя гендиректора, Россия является страной, которая стала великой благодаря культуре, искусству и литературе, а не военной мощи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии и любым формам нетерпимости должна расти. Он также упомянул необходимость международного сотрудничества в этом вопросе.