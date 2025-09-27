Запад уличили в отмене русской культуры из-за Украины
Яковенко: Россия познала все прелести культуры отмены из-за Запада
Россия испытала на себе «культуру отмены», сформированную на Западе, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко в ходе III Международного буддийского форума в Элисте. По его словам, это связано с геополитическим поражением стран в результате украинского конфликта, передает РИА Новости.