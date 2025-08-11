Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:49

Посол предположил, что Россия и США предложат Украине

Посол Яковенко: Россия и США могут предложить Зеленскому федерализацию Украины

Александр Яковенко Александр Яковенко Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская и американская стороны могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому федерализацию страны, такое мнение высказал заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая федерализация оставила бы регионам право развивать исторические связи с Россией.

Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация, дающая право регионам развивать в том числе исторические связи с Россией, — предположил Яковенко.

Ранее политолог экспертного клуба «Дигория» Ярослав Прокопишин заявил, что слухи о возможном бегстве Зеленского из Киева на фоне успешного наступления Вооруженных сил России не соответствуют действительности. По его словам, подобные разговоры вызваны информационным шумом и нервозностью, характерными для военного времени.

Александр Яковенко
Украина
США
переговоры
