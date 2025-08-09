Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске Ушаков: темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование конфликта на Украине

На предстоящей встрече на Аляске президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, сосредоточат внимание на вариантах долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что главы государств будут работать над конкретными предложениями по достижению длительного мира.

По его словам, на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и видны перспективы для реализации взаимовыгодных проектов, однако основная часть переговоров будет посвящена поиску путей мирного разрешения украинского кризиса. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.

Также Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

Тем временем Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.