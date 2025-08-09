В Госдуме объяснили, почему Трамп и Путин встретятся именно на Аляске

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске из соображений безопасности, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, данная территория находится близко к РФ и тесно связана со страной.

Почему Аляска? Из соображений безопасности. Это раз. Рядом территория [России]. Нам удобно провести встречу либо в России, либо где-то рядом с Россией. Можно, конечно, где-то в условных ОАЭ, готовых предоставить свою площадку. Но Аляска — это символично, территория связана и с Россией, близко к нам, удобно. Логично выбранная территория. И удобно, и безопасно, и быстро, — добавил Чепа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

До этого Трамп также заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Ранее предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.