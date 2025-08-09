Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:28

В Госдуме объяснили, почему Трамп и Путин встретятся именно на Аляске

Депутат Чепа: Трамп и Путин встретятся на Аляске из соображений безопасности

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске из соображений безопасности, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, данная территория находится близко к РФ и тесно связана со страной.

Почему Аляска? Из соображений безопасности. Это раз. Рядом территория [России]. Нам удобно провести встречу либо в России, либо где-то рядом с Россией. Можно, конечно, где-то в условных ОАЭ, готовых предоставить свою площадку. Но Аляска — это символично, территория связана и с Россией, близко к нам, удобно. Логично выбранная территория. И удобно, и безопасно, и быстро, — добавил Чепа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

До этого Трамп также заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Ранее предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.

США
Аляска
Россия
переговоры
Дональд Трамп
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
