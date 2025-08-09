Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:39

Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа

Дмитриев: Путин и Трамп встретятся в важный день для американских православных

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дата саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выпадает на Успение Богородицы по новому стилю, заявил глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети X. Лидеры встретятся 15 августа на Аляске.

Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве — Вознесение) — день, посвященный мирному «упокоению» Марии, — напомнил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что праздник направлен на милосердие и примирение, поэтому нужно «выбирать диалог и мир». По его словам, православная церковь на Аляске имеет «русские корни».

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. По его словам, лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира.

