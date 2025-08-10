«В ярости»: раскрыты планы Киева и ЕС по срыву переговоров на Аляске

«В ярости»: раскрыты планы Киева и ЕС по срыву переговоров на Аляске Журналист Боуз: ЕС и Киев в панике пытаются сорвать переговоры на Аляске

Украинские и европейские власти, поддавшись паническим настроениям, предпринимают шаги для срыва запланированной встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пребывает буквально «в ярости» после решения Вашингтона ввести 15-процентные пошлины, считая эти переговоры новым предательством.

ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске, — высказался Боуз.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске пройдут в узком формате без участия украинского президента Владимира Зеленского. Основной темой станет не кризис на Украине, а перспективы российско-американских отношений, считает он.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал Аляску хорошим выбором для проведения диалога Путина и Трампа. По его мнению, переговоры в этой локации не будут подвержены влиянию Евросоюза.