09 августа 2025 в 22:08

В Совфеде объяснили выбор Аляски как места для переговоров Трампа и Путина

Джабаров: Аляска как место встречи Путина и Трампа снизит влияние Европы

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Выбор Аляски как места для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является удачным и неожиданным, заявил телеканалу «Россия 24» первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что место проведения снижает влияние Европы на переговорный процесс.

Здесь мы далеко и от Украины, от Западной Европы, есть возможность спокойно обсудить все насущные проблемы. Думаю, волнения, которые сейчас высказывают некоторые западные журналисты, западная пресса, все это настроено по-русофобски. Они считают, что Путин может оказать влияние на Трампа, — отметил сенатор.

Джабаров также отверг опасения западных журналистов о возможном давлении России на американскую сторону, назвав такие утверждения «ерундой». По его словам, два лидера встретятся лично, чтобы без внешнего давления обсудить насущные вопросы. Подобная встреча, считает Джабаров, рано или поздно была неизбежна, так как поддержание контактов между великими державами отвечает интересам всего мира.

Ранее американские журналисты заявили, что предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. По данным обозревателей, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита.

