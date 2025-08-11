Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США

Премьер Армении Никол Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах встречи с главами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры прошли 8 августа в Вашингтоне.

Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, — говорится в заявлении.

Путин, в свою очередь, сообщил Пашиняну о результатах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с Трампом на Аляске. Премьер Армении выразил поддержку шагам, направленным на мирное разрешение украинского конфликта.

Российский лидер также подчеркнул необходимость мер, направленных на укрепление прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Он подтвердил, что Москва готова оказывать содействие в рамках достигнутых в 2020–2022 годах трехсторонних соглашений на высшем уровне, включая полную нормализацию отношений и разблокирование транспортных маршрутов в регионе.

Ранее Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящую встречу с Трампом. Главы государств также подняли важные темы двусторонних отношений и подготовку к встрече Совета глав СНГ.