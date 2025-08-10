Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 12:50

В Кремле раскрыли главную тему переговоров Путина с Рахмоном

Путин обсудил с Рахмоном свою встречу с Трампом на Аляске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящую встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. Они также подняли важные темы двусторонних отношений и подготовку к встрече Совета глав СНГ.

Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске, — сказано в сообщении.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев между тем отметил, что дата саммита российского и американского лидеров выпадает на Успение Богородицы по новому стилю. Путин и Трамп встретятся 15 августа.

