Пашинян назвал возвращение армян в Карабах потенциальной угрозой миру

Если армянские беженцы вернутся в Карабах, это может подставить под угрозу мир, достигнутый между Баку и Ереваном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, данная тема является сложной. Пашинян аргументировал это тем, что появление беженцев в Карабахе означало бы возвращение к первопричине конфликта.

Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Карабаха риском для мира. <...> Эта тема, повестка возвращения внутренне перемещенных лиц, вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта, — считает премьер Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать самих армян. По его словам, азербайджанцы не создают проблем ни в одной стране, где проживают.

Кроме того, Алиев снял все ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Об этом президент заявил по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их встреча состоялась в Астане в формате «один на один».