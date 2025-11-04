Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:19

Пашинян назвал возвращение армян в Карабах потенциальной угрозой миру

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Если армянские беженцы вернутся в Карабах, это может подставить под угрозу мир, достигнутый между Баку и Ереваном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, данная тема является сложной. Пашинян аргументировал это тем, что появление беженцев в Карабахе означало бы возвращение к первопричине конфликта.

Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Карабаха риском для мира. <...> Эта тема, повестка возвращения внутренне перемещенных лиц, вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта, — считает премьер Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать самих армян. По его словам, азербайджанцы не создают проблем ни в одной стране, где проживают.

Кроме того, Алиев снял все ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Об этом президент заявил по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их встреча состоялась в Астане в формате «один на один».

Армения
Азербайджан
Карабах
Пашинян
Ереван
Баку
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте
Названа скрытая причина сухости стоп и локтей
Почти 20 солдат ВСУ сдались в плен в зоне СВО
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: майское тепло прервется морозом?
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.