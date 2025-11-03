Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Алиев: возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать армян

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать самих армян, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые передает РИА Новости, азербайджанцы не создают проблем ни в одной стране, где проживают.

Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство, — сказал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Алиева за полное снятие запрета на транзит грузов в республику через территорию соседней страны. Пашинян подчеркнул, что Баку сделал важный шаг.

О том, что Азербайджан снял все ограничения на транзит, Алиев сообщил по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По мнению главы государства, это является хорошим показателем того, что мир между Баку и Ереваном существует не только на бумаге, но и на практике.

