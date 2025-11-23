Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 00:24

В Литве озвучили угрозы по поводу Калининграда

Синкявичус: Литва может задуматься об ограничении транзита в Калининград

Калининград Калининград Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград, заявил глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс. По его словам, это может стать мерой давления на Россию и Белоруссию, передает Sputnik Литва.

Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких, — указал политик.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о разработке Североатлантическим альянсом планов по установлению блокады Калининградской области. Он пояснил, что в регионе наблюдается активный процесс милитаризации.

Кроме того, военный эксперт Александр Артамонов выразил мнение, что возможная блокада Калининграда силами НАТО способна привести к уничтожению части европейской территории. Он подчеркнул, что Россия при этом располагает арсеналом для нанесения жесткого ответного удара по Альянсу.

Литва
Калининград
Евросоюз
транзит
