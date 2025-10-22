Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит грузов в Армению

Армянский премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за полное снятие запрета на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Во время выступления на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси политик заявил, что Баку сделал важный шаг, передает ТАСС.

Азербайджан сделал важный шаг. <…> Я благодарю [Алиева] за такое решение и приветствую эту инициативу. Несколько месяцев назад это было невообразимым для всех, — подчеркнул Пашинян.

Также он отметил роль президента Казахстана и премьера Грузии в решении этого вопроса. Первым транзитным грузом, который поступит в Армению через Азербайджан, станет пшеница из Казахстана, уточнил Пашинян.

Ранее пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что Ереван приветствует снятие всех ограничений на транзит грузов в Армению. По ее словам, этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между двумя странами.

О том, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, Алиев сообщил по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По мнению главы государства, это является хорошим показателем того, что мир между Баку и Ереваном существует не только на бумаге, но и на практике.