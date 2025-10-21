Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 октября 2025 в 13:45

В Армении высказались о снятии Алиевым всех ограничений на транзит грузов

В Армении приветствовали отмену ограничений на транзит грузов через Азербайджан

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az

Ереван приветствует заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию, заявила в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян. По ее словам, это очень важный шаг для двух государств.

Этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне, — подчеркнула Багдасарян.

Ранее Алиев заявил, что первым таким транзитным грузом в Армению стало казахстанское зерно. По мнению президента, отмена всех ограничений является хорошим показателем того, что мир между Баку и Ереваном существует не только на бумаге, но и на практике.

Руководитель республики отметил, что между Арменией и Азербайджаном наступил этап мира. Оба государства, выйдя на парафирование мирного соглашения, продемонстрировали высокий уровень политической воли, считает Алиев. В то же время он добавил, что на нормализацию отношений между странами серьезно повлиял президент США Дональд Трамп.

Армения
Азербайджан
Ильхам Алиев
транзит
