Алиев: между Арменией и Азербайджаном наступил этап мира

Между Баку и Ереваном наступил этап мира, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, которые передает АЗЕРТАДЖ, оба государства продемонстрировали высокий уровень политической воли.

Сегодня наступил новый этап — этап мира между Азербайджаном и Арменией. <…> Выход на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли, — отметил глава республики.

В то же время Алиев подчеркнул, что на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией серьезно повлиял президент США Дональд Трамп. Роль американского лидера в этом процессе заслуживает самой высокой оценки, резюмировал президент.

Ранее Алиев сообщил, что «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) обязательно будет реализован. По его словам, данный проект является одним из важных достижений Вашингтонского саммита, который состоялся в августе этого года.

До этого стало известно, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. По мнению Алиева, это является хорошим показателем того, что мир между Баку и Ереваном складывается не только на бумаге, но и на практике.