21 октября 2025 в 13:13

«Обязательно будет»: Алиев рассказал о реализации «Маршрута Трампа»

Алиев заявил, что проект TRIPP обязательно будет реализован

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) обязательно будет реализован, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, данный проект является одним из важных достижений Вашингтонского саммита, который состоялся в августе этого года, передает АЗЕРТАДЖ.

Президент [США Дональд] Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. Тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора, — подчеркнул Алиев.

Он отметил, что TRIPP станет дополнительным маршрутом, который пройдет через Зангезурский коридор. Планируемый грузооборот новой ветки составит 15 млн тонн в год, а инфраструктура будет соответствовать самым современным стандартам, уточнил азербайджанский лидер.

Ранее Алиев заявил, что открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года. При этом на территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены уже к середине следующего года, добавил президент.

