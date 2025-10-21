Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора

Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам главы государства, которые передает АЗЕРТАДЖ, на территории республики все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены уже к середине следующего года.

На территории других стран, надеемся, с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года, — подчеркнул Алиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. Глава республики отметил, что первым транзитным грузом стало казахстанское зерно. По мнению Алиева, это является хорошим показателем того, что мир между Баку и Ереваном есть «не только на бумаге, но и на практике».

До этого премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Зангезурский транспортный коридор станет важной частью международного транспортного маршрута «Север — Юг». По его словам, реализация этого проекта укрепит роль Баку в региональной и глобальной логистике.