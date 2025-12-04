МИД Азербайджана назвал проект TRIPP приоритетным для Южного Кавказа

Своевременное выполнение проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), включающего 42-километровый участок Зангезурского коридора по территории Армении, имеет ключевое значение для Южного Кавказа, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 32-м заседании СМИД ОБСЕ в Вене. Он отметил, что речь идет о мультимодальном маршруте, в составе которого предусмотрены железная дорога, автомагистраль и другие коммуникации, передает Report.

TRIPP должен обеспечить беспрепятственную связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а также принести выгоду для Армении, — отметил министр.

Байрамов напомнил, что в Баку уже не раз подчеркивали: открытие коммуникаций в регионе важно не только для поддержания устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. По его словам, этот процесс способен принести гораздо более масштабные выгоды.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван обсуждает с США два варианта передачи в аренду TRIPP через Сюник сроком на 49 или 99 лет. По его словам, сроки аренды связаны с объемом инвестиций и необходимостью обеспечить их окупаемость.