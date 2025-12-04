Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:46

МИД Азербайджана назвал проект TRIPP приоритетным для Южного Кавказа

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Своевременное выполнение проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), включающего 42-километровый участок Зангезурского коридора по территории Армении, имеет ключевое значение для Южного Кавказа, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 32-м заседании СМИД ОБСЕ в Вене. Он отметил, что речь идет о мультимодальном маршруте, в составе которого предусмотрены железная дорога, автомагистраль и другие коммуникации, передает Report.

TRIPP должен обеспечить беспрепятственную связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а также принести выгоду для Армении, — отметил министр.

Байрамов напомнил, что в Баку уже не раз подчеркивали: открытие коммуникаций в регионе важно не только для поддержания устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. По его словам, этот процесс способен принести гораздо более масштабные выгоды.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван обсуждает с США два варианта передачи в аренду TRIPP через Сюник сроком на 49 или 99 лет. По его словам, сроки аренды связаны с объемом инвестиций и необходимостью обеспечить их окупаемость.

Азербайджан
Армения
Зангезурский коридор
Джейхун Байрамов
Южный Кавказ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Экс-главком НАТО увидел сразу две угрозы планам ЕК по активам России
Главу канцелярии церкви Армении задержали за сбыт наркотиков
Герман Греф оценил опыт работы RT за рубежом
Появились кадры совместной поездки Путина и Моди на одном автомобиле
Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений
Стало известно, чего испугались Мерц и Макрон
Суд решил судьбу «Доктора П», продававшего кетамин Мэттью Перри
Мизулина назвала причину отмены концерта SHAMAN в Белгороде
ФНС раскрыла изменения в налогообложении недвижимости россиян
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.