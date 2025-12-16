Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:24

РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе

Михаил Калугин Михаил Калугин Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия готова к консультациям по новым инфраструктурным проектам на Южном Кавказе, опираясь на ранее достигнутые с Баку и Ереваном договоренности, заявил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Так он прокомментировал армяно-американские планы по развитию транспортного коридора.

Дипломат подчеркнул, что Россия, Азербайджан и Армения в 2021-2023 годах выработали ряд взаимоприемлемых решений в рамках трехсторонней рабочей группы. По его словам, эти договоренности, касающиеся и транзита в Нахичевань через юг Армении, сохраняют актуальность. Калугин отметил, что детали нового проекта еще предстоит изучить, но у Москвы есть весомые основания для участия в обсуждениях.

Наша компания «Южно-Кавказская железная дорога» — «дочка» ОАО «РЖД» — обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. В регионе используется российская железнодорожная колея. «Дорога» пройдет, по большей части, через зону ответственности наших пограничников, — отметил Калугин.

Он также призвал учитывать и тот факт, что Армения является членом в ЕАЭС. По его словам, в этом смысле без России партнерам не обойтись.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией создает новые реалии на Южном Кавказе. По его словам, соглашение Баку и Еревана заложит основу для стабильности и верховенства международного права в регионе.

