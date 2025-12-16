Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:14

Запад уличили в стремлении рассорить Южный Кавказ с Россией

Дипломат Калугин заявил, что Запад хочет рассорить Южный Кавказ с Россией

Михаил Калугин Михаил Калугин Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Страны коллективного Запада активизировали деструктивные действия на Южном Кавказе, обратил внимание директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом они пытаются разворошить регион и рассорить его с Россией.

Они пытаются «разворошить» Южный Кавказ, вбить клинья в отношения государств региона с Россией, рассорить нас, — убежден Калугин.

Дипломат добавил, что происходящее на Южном Кавказе всегда непосредственно затрагивало интересы России в сфере внешней и внутренней безопасности. Он отметил, что Запад проводит «игры без правил». Это политика не созидания, а разделения, считает Калугин.

Главное — навредить нашей стране, причем ценой чужих интересов, вовлечь еще один регион в антироссийские замыслы, — резюмировал он.

Ранее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал решение Баку и Еревана отложить разногласия и двигаться в направлении мира историей успеха. По его словам, Баку не желает превращения Южного Кавказа в зону соперничества.

