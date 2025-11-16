Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 14:36

Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Азербайджан приступил к завершающему этапу строительства Зангезурского коридора на своей территории, заявил президент страны Ильхам Алиев в рамках седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте. По его словам, также почти закончено строительство автомагистрали, которая будет частью коридора, передает АЗЕРТАДЖ.

Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. Железная дорога пропускной способностью 15 млн тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут. — NEWS.ru), — подчеркнул глава государства.

Алиев указал на стратегическое значение развития Среднего коридора не только для его страны, но и в целом для государств Центральной Азии. За последние три года грузоперевозки по этому маршруту через азербайджанскую территорию увеличились на 90%, а сроки поставок значительно сократились, резюмировал президент.

Ранее Алиев заявил, что открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года. По словам главы государства, на территории республики все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены уже к середине следующего года.

Ильхам Алиев
Азербайджан
Зангезурский коридор
строительство
