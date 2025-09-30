Власти Азербайджана озвучили перспективы Зангезурского коридора

Главы делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске

Зангезурский транспортный коридор станет важной частью международного транспортного маршрута «Север — Юг», сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправительственного совета. Его трансляция велась на официальном YouTube-канале ЕЭК. По словам Асадова, реализация этого проекта укрепит роль Баку в региональной и глобальной логистике.

Достигнутые договоренности о соединении основной территории Азербайджана с его неотъемлемой частью, Нахичеванской Автономной Республикой, имеют историческое значение и создают новые условия для расширения транзитных маршрутов. <…> Мы убеждены, что новый коридор, работа по которому успешно идет, превратится в важный сегмент Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут. — NEWS.ru), — отметил политик.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор вскоре станет важной частью международных маршрутов «Север — Юг» и Среднего коридора. По его словам, этот проект укрепит мир и создаст новые возможности для многостороннего сотрудничества. Он добавил, что Зангезурский коридор принесет ощутимую пользу и близким и дальним партнерам страны.

До этого в США состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудили мирную повестку и договорились продолжать диалог.