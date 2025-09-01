Алиев: Зангезурский коридор принесет пользу близким и дальним соседям Баку

Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора «Север — Юг», который укрепит мир, многостороннее партнерство, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь. Глава государства подчеркнул, что Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зангезурский коридор переименуют в «Маршрут Трампа» в рамках сотрудничества Вашингтона с Баку и Ереваном. Сроки вступления изменений в силу и порядок управления маршрутом не уточнялись.

Также стало известно, что Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.