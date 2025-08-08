Азербайджан и США оформили меморандум о взаимопонимании

Президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали меморандум о взаимопонимании, передает Oxu.Az. Он подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.

Стратегическое партнерство Азербайджана и США будет охватывать три направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая продажи в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

В июле представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны пытаются подчинить собственным интересам процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. По ее словам, в то время как Баку и Ереван стремятся к конструктивным решениям при содействии РФ, Турции и Ирана, западные игроки вмешиваются и подрывают принцип региональной самодостаточности.

Ранее стало известно, что после встречи Трампа с Алиевым и Пашиняном Вашингтон может получить эксклюзивные права на развитие транспортного коридора на Южном Кавказе. По информации агентства Reuters, на переговорах 8 августа стороны могут заключить совместный договор об этом.