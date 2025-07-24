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24 июля 2025 в 14:06

В МИД РФ заявили, что Запад негативно влияет на переговоры Еревана и Баку

Захарова: Запад пытается подчинить переговоры Еревана и Баку своим интересам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Западные страны пытаются подчинить собственным интересам процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в то время как Баку и Ереван стремятся к конструктивным решениям при содействии РФ, Турции и Ирана, западные игроки вмешиваются и подрывают принцип региональной самодостаточности.

Россия заинтересована в стабильном, безопасном, мирном, процветающем Южном Кавказе. И одним из необходимых условий для достижения этого является долгожданное примирение Баку и Еревана. И сколько для этого сделала наша страна! Например, при непосредственном содействии России и лично президента нашей страны Владимира Путина в 2020 году был запущен большой этап армяно-азербайджанской нормализации, — подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что когда в 2023 году шло активное взаимодействие в трехсторонней рабочей группе под сопредседательством вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении, то были близки к решению, которое предусматривало поэтапное разблокирование всех коммуникационных артерий, развитие транспортно-логистической инфраструктуры Южного Кавказа в интересах как Баку и Еревана, так и соседей.

К сожалению, из-за деструктивного влияния западников и позиции армянских властей работа в группе застопорилась. Не лишним будет напомнить, что действующая в регионе транспортная инфраструктура соответствует нормам и стандартам, принятым в государствах СНГ, — сказала Захарова.

По ее мнению, ни Запад, ни США не способны внести никаких предложений, выходящих за рамки договоренностей, уже достигнутых трехсторонней рабочей группой. Захарова добавила, что Москва по-прежнему готова оказывать Баку и Еревану содействие в заключении мирного договора, если это потребуется.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан обсуждают парафирование мирного соглашения и роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ. Как сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, сейчас ведутся дискуссии по условиям для реализации этого процесса.

Мария Захарова
Азербайджан
Армения
мирный договор
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