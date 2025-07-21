Баку и Ереван обсуждают роспуск Минской группы ОБСЕ

Армения и Азербайджан активно обсуждают парафирование мирного соглашения и роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. По ее словам, сейчас ведутся дискуссии по условиям для реализации этого процесса.

Что касается роспуска механизмов Минской группы и возможного предподписания мирного соглашения, то это понятная повестка дня для Республики Армения, и в настоящее время ведутся активные обсуждения условий, при которых это может произойти, — сказала она.

Ранее в Баку назвали конструктивной встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, были достигнуты положительные сдвиги в согласовании текста мирного соглашения, а также в процессе делимитации границы.

Он отметил, что есть и «чувствительные моменты», которые стоит учитывать. В их числе противоречащие духу мирного урегулирования положения Конституции Армении и ликвидация Минской группы ОБСЕ. Помощник азербайджанского лидера подчеркнул, что пока эти вопросы не будут урегулированы, тема парафирования мирного договора остается предметом дальнейших обсуждений.

До этого встречу лидеров Азербайджана и Армении положительно оценило Министерство иностранных дел Армении. Переговоры прошли в четверг, 10 июля.