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11 июля 2025 в 09:46

В Армении оценили встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

МИД Армении сообщил, что встреча Пашиняна и Алиева в Абу-Даби прошла успешно

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Никол Пашинян и Ильхам Алиев Фото: primeminister.am

Министерство иностранных дел Армении положительно оценило встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Переговоры прошли в четверг, 10 июля, в Абу-Даби.

Республика Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной, — отметила представитель МИД.

Бадалян подчеркнула, что армянская сторона видит в переговорах прочную основу для продвижения мирного процесса между странами. По ее словам, обе стороны опубликовали идентичные пресс-релизы по итогам встречи политиков. Бадалян добавила, что если бы была договоренность по мирному соглашению, общественности бы об этом сообщили.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что Баку и Ереван будут продолжать двусторонние переговоры. В ведомстве уточнили, что Алиев и Пашинян обсудили аспекты межгосударственной повестки для нормализации отношений. В Баку сочли такой формат наиболее эффективным для решения всех вопросов.

Армения
МИД
Никол Пашинян
Ильхам Алиев
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