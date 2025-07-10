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10 июля 2025 в 14:38

Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры

Ильхам Алиев и Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби. Ильхам Алиев и Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби. Фото: primeminister.am

Баку и Ереван будут продолжать двусторонние переговоры, говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана, опубликованного по итогам встречи между президентом республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби. На встрече обсуждались аспекты азербайджано-армянской межгосударственной «повестки дня нормализации», указывается в сообщении.

Отмечается, что такой формат является наиболее эффективным для решения всех вопросов, связанных с процессом. На этой основе «согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога».

Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении, — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что Азербайджан и Баку договорились «продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами». Оба лидера поблагодарили президента ОАЭ, шейха Мохаммеда Бин Заеда Аль Нахайяна за гостеприимство и организацию встречи.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласован, а на границе двух государств «воцарились мир и стабильность». Теперь же, добавил политик, Азербайджан ожидает внесения в Конституцию Армении необходимых изменений, так как документ все еще содержит положения о территориальных претензиях.

Азербайджан
Ереван
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
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