В Баку заявили о мире и стабильности на границах с Арменией

В Баку заявили о мире и стабильности на границах с Арменией Гаджиев: мир между Арменией и Азербайджаном уже существует

Текст мирного соглашения между Баку и Ереваном согласован, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny. Он обратил внимание, что на границе двух государств уже воцарились мир и стабильность. Теперь же, добавил политик, Азербайджан ожидает внесения в Конституцию Армении необходимых изменений, так как документ все еще содержит положения о территориальных претензиях.

Мир между Арменией и Азербайджаном уже существует. Война завершилась. Если вы посмотрите на наши границы, то увидите мир и стабильность. <…> Текст мирного соглашения согласован. <…> Мы ожидаем, что Армения внесет изменения в свою конституцию, которая до сих пор содержит положения о территориальных претензиях к Азербайджану, — сказал Гаджиев.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал скорое открытие Зангезурского коридора как событие стратегического значения. В своем выступлении он акцентировал внимание на важности этой транспортной артерии для предстоящих геополитических и экономических изменений в Южно-Кавказском регионе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках празднования 30-летия действующей конституции заявил о необходимости принятия нового основного закона страны. Глава правительства подчеркнул, что обновленный документ должен стать действительно «народным» и отражать современные реалии государства.

Также Пашинян заявил, что США могут внести фундаментальный вклад в установление мира на Южном Кавказе. Об этом он сообщил в поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Политик отметил, что высоко ценит видение Вашингтона относительно прекращения конфликтов.