Эрдоган обозначит важность открытия Зангезурского коридора

Предстоящее открытие Зангезурского коридора является событием стратегического масштаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул ключевую роль этого транспортного пути в грядущей геополитической и геоэкономической трансформации Южно-Кавказского региона.

По мнению Эрдогана, создание коридора откроет значительные новые перспективы не только для Азербайджана, но и для всех соседних государств. Глава турецкого государства напомнил, что в конце 2024 года в ходе переговоров в Брюсселе, Москве и Тбилиси стороны согласовали окончательный текст соглашения, что стало важной вехой.

Развитие этого региона представляет возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана и других стран, – подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции отметил, что заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном создаст благоприятные перспективы для всего региона. По его мнению, достижение долгожданного мира кардинально изменит ситуацию в Закавказье и откроет новые исторические возможности для развития.