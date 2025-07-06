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06 июля 2025 в 03:54

Эрдоган обозначит важность открытия Зангезурского коридора

Эрдоган: открытие Зангезурского коридора станет стратегическим событием

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Ohotos/Global Look Press

Предстоящее открытие Зангезурского коридора является событием стратегического масштаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул ключевую роль этого транспортного пути в грядущей геополитической и геоэкономической трансформации Южно-Кавказского региона.

По мнению Эрдогана, создание коридора откроет значительные новые перспективы не только для Азербайджана, но и для всех соседних государств. Глава турецкого государства напомнил, что в конце 2024 года в ходе переговоров в Брюсселе, Москве и Тбилиси стороны согласовали окончательный текст соглашения, что стало важной вехой.

Развитие этого региона представляет возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана и других стран, – подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции отметил, что заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном создаст благоприятные перспективы для всего региона. По его мнению, достижение долгожданного мира кардинально изменит ситуацию в Закавказье и откроет новые исторические возможности для развития.

Реджеп Эрдоган
Зангезурский коридор
Армения
Азербайджан
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