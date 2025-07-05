«Окна возможностей»: Эрдоган о мире между Арменией и Азербайджаном Эрдоган: мир между Азербайджаном и Арменией откроет возможности для региона

Заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном создаст благоприятные перспективы для всего региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, которое приводит TRT Haber, достижение долгожданного мира кардинально изменит ситуацию в Закавказье и откроет новые исторические возможности для развития.

Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе. Благодаря этому мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые исторические окна возможностей, — сказал президент.

Ранее на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди президент Азербайджана Ильхам Алиев акцентировал внимание на необходимости защиты прав западных азербайджанцев, подвергшихся депортации с территории Армении. Глава государства напомнил о единогласном принятии соответствующей резолюции странами-участницами Организации исламского сотрудничества в июне текущего года.

До этого Алиев сообщил о масштабных восстановительных работах, ведущихся на освобожденных территориях, включая Карабах и Восточный Зангезур. По его данным, в настоящее время на этих землях уже проживает свыше 50 тысяч человек. Президент отметил, что возвращение вынужденных переселенцев уже организовано в 16 населенных пунктах Карабаха.