Алиев призвал обеспечить права депортированных из Армении азербайджанцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность защиты прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении. В ходе выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди глава республики напомнил, что в июне страны — участницы Организации исламского сотрудничества (ОИК) единогласно приняли соответствующую резолюцию, передает Report.az.

Мы высоко ценим принятие в прошлом месяце в Стамбуле на заседании Совета министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств — членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение, — сказал Алиев.

Алиев также отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана проходят масштабные строительно-восстановительные работы. Речь идет о Карабахе и Восточном Зангезуре. По его словам, в данный момент на освобожденных землях проживает более 50 тысяч человек. Вынужденно перемещенные лица вернулись уже в 16 городов и сел в Карабахе, отметил он.

До этого азербайджанский лидер подчеркнул, что Армения должна с уважением относиться к праву азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли. По его словам, это важное условие для установления мира, примирения и обеспечения прав человека в регионе.