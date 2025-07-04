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04 июля 2025 в 16:25

Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах

Пашинян надеется на вклад США в установление мира на Южном Кавказе

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

США могут внести фундаментальный вклад в установление мира на Южном Кавказе, заявил в поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик отметил, что высоко ценит видение Вашингтона относительно прекращения конфликтов.

Высоко оцениваю ваше видение прекращения конфликтов и установления мира во всем мире. Надеюсь, что под вашим руководством США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, — говорится в поздравлении.

Пашинян подтвердил приверженность Армении повестке мира, основанного на принципах нерушимости международно признанных границ, территориальной целостности, суверенитета и разблокирования региональной инфраструктуры. Ереван придает углублению стратегического партнерства с Вашингтоном большое значение, подчеркнул премьер-министр.

Ранее МИД Армении заявил о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ереван разделяет основополагающие принципы объединения, в том числе территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, отметили в министерстве.

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