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03 июля 2025 в 13:45

Армения захотела вступить еще в одну организацию с участием России

МИД Армении заявил о желании республики вступить в ШОС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армения желает вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), следует из официального заявления МИД республики. Там отметили, что Ереван разделяет основополагающие принципы объединения, в том числе территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ.

Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС, — заявили в армянском МИД.

Шанхайская организация сотрудничества была основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана в июне 2001 года. В 2017 году к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2023-м — Иран, в 2024-м — Белоруссия.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран — участниц ШОС в Китае. Она уточнила, что мероприятие пройдет в городе Тяньцзинь 14–15 июля.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС заявил, что организации следует нарастить коллективные усилия для противодействия терроризму и другим угрозам из Сирии, Афганистана и Украины. По его словам, в целях укрепления стабильности необходимо сохранить курс на дальнейшее сближение стран — участниц организации, а также усилить взаимодействие по линии военных ведомств.

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