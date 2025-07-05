Пашинян призвал создать для Армении новую конституцию

Армении необходима новая конституция, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе торжественного мероприятия, посвященного 30-летию принятия основного закона. По его словам, народ республики должен считать документ «родным», передает РИА Новости.

Республике Армения нужна новая конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал, — сказал он.

В феврале Пашинян говорил, что Конституция Армении требует обновления. По его словам, целью принятия нового документа является переход от «безгосударственной нации» к «государственно-образованному народу».

Ранее Пашинян заявил, что США могут внести фундаментальный вклад в установление мира на Южном Кавказе. Об этом он сообщил в поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Политик отметил, что высоко ценит видение Вашингтона относительно прекращения конфликтов.