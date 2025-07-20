В Баку оценили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби

В Баку оценили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби Помощник Алиева Гаджиев назвал встречу в Абу-Даби конструктивной

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби оценивается Баку как состоявшаяся на конструктивной и деловой основе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, которые передает Report.az, были достигнуты положительные сдвиги в согласовании текста мирного соглашения, а также в процессе делимитации границы.

Мы считаем, что именно такой формат позволил сторонам добиться ощутимого прогресса. В частности, были достигнуты положительные сдвиги в согласовании текста мирного соглашения, а также в процессе делимитации границы. В целом наблюдается положительная динамика в направлении укрепления региональной стабильности, — сказал Гаджиев.

При этом Гаджиев отметил, что есть и «чувствительные моменты», которые стоит учитывать. В их числе противоречащие духу мирного урегулирования положения Конституции Армении и ликвидация Минской группы ОБСЕ. Помощник азербайджанского лидера подчеркнул, что пока эти вопросы не будут урегулированы, предметом дальнейших обсуждений остается тема парафирования мирного договора.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Армении положительно оценило встречу лидеров Азербайджана и Армении. Переговоры прошли в четверг, 10 июля, в Абу-Даби.

В ходе встречи Алиев и Пашинян обсудили вопросы делимитации границ, затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает прямые переговоры Баку и Еревана на высшем уровне в ОАЭ. Мирный договор, подчеркнул он, привнесет предсказуемость и стабильность в регион.