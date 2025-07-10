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10 июля 2025 в 12:47

Песков ответил на вопрос о переговорах Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Песков заявил, что Россия поддерживает переговоры Баку и Еревана в ОАЭ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддерживает прямые переговоры Баку и Еревана на высшем уровне, которые проходят в ОАЭ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Мирный договор, подчеркнул он, привнесет предсказуемость и стабильность в регион, передает РИА Новости.

Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

В Абу-Даби проходят переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Их встреча является частью продолжающегося мирного процесса между Баку и Ереваном.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласован, а на границе двух государств «воцарились мир и стабильность». Теперь же, добавил политик, Азербайджан ожидает внесения в Конституцию Армении необходимых изменений, так как документ все еще содержит положения о территориальных претензиях.

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