Песков ответил на вопрос о переговорах Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Песков ответил на вопрос о переговорах Алиева и Пашиняна в ОАЭ Песков заявил, что Россия поддерживает переговоры Баку и Еревана в ОАЭ

Россия поддерживает прямые переговоры Баку и Еревана на высшем уровне, которые проходят в ОАЭ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Мирный договор, подчеркнул он, привнесет предсказуемость и стабильность в регион, передает РИА Новости.

Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

В Абу-Даби проходят переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Их встреча является частью продолжающегося мирного процесса между Баку и Ереваном.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласован, а на границе двух государств «воцарились мир и стабильность». Теперь же, добавил политик, Азербайджан ожидает внесения в Конституцию Армении необходимых изменений, так как документ все еще содержит положения о территориальных претензиях.