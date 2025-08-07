Стало известно о возможных планах Армении передать США транспортный коридор

После встречи президента США Дональда Трампа с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Вашингтон может получить эксклюзивные права на развитие транспортного коридора на Южном Кавказе, сообщает Reuters. По информации агентства, на переговорах 8 августа стороны могут заключить совместный договор.

Один из американских чиновников утверждает, что транспортный коридор могут якобы назвать «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Также агентство отмечает, что права на его развитие якобы будут предоставлены США на долгий срок.

Посредством коммерческих механизмов этот шаг раскроет потенциал региона и поможет избежать новых военных действий, — добавили в издании.

Ранее Алиев прибыл в Вашингтон по приглашению Трампа, сообщали западные журналисты. По их информации, самолет президента Азербайджана приземлился на военной авиабазе Эндрюс, где его встречали официальные лица.

Также азербайджанский лидер пожелал нынешнему главе Белого дома «высушить до дна вашингтонское болото». Выступая на III международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», Алиев подчеркнул, что Трамп — единственный из президентов США, кто не начинал войн, и назвал его человеком, который заканчивает войны.