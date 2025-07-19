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19 июля 2025 в 20:50

Алиев пожелал Трампу высушить до дна вашингтонское болото

Алиев пожелал Трампу справиться с противодействием администрации США

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил, почему в стране рады победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, и пожелал нынешнему главе Белого дома «высушить до дна вашингтонское болото». Выступая на III международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», Алиев подчеркнул, что Трамп — единственный из президентов США, кто не начинал войн, и назвал его человеком, который заканчивает войны. Глава Азербайджана добавил, что благодарен Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении «в конце концов договориться», передает корреспондент NEWS.ru.

Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что [Трамп] победил. По многим причинам. Желаем ему, чтобы он довел дело до конца. Особенно что касается вашингтонского болота. Чтобы высушил его до дна, — отметил Алиев.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения. Позже стало известно, что США готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией.

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